«Почему-то не стал продлевать»: у получившего ожог Филиппа Киркорова истек срок страховки жизни

Продюсер Алина Красная рассказала, что у певца Филиппа Киркорова истек срок страховки жизни, за которую он заплатил 90 млн рублей. Однако не исключено, что после получения серьезного ожога на концерте в Петербурге он задумается о продлении. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам продюсера, исполнитель хита «Единственная моя» застраховал жизнь еще десять лет назад.

«Но когда срок страховки истек, почему-то не стал ее продлевать. Кто знает, может после страшного ожога в Питере он снова оформит страховку. И на этот раз застрахует не только пострадавшие руки, но и свой голос», - рассказала Красная.

Страхование жизни звезд – это довольно распространенная тема. Например, телеведущая Ольга Бузова оценила жизнь на сумму с шестью нулями. Артистка довольно часто участвует в экстремальных шоу, поэтому считает, что страховка ей необходима.

Также многие певцы дорожат своим голосом. Например, Дима Билан оформил документы на страховку сразу после первого конкурса «Евровидение» в 2006 году.

«Когда я страховал голос, заметил, что в документе очень много пунктов, по которым выплата может и не произойти. При потере голоса есть очень много факторов, по которым это может случиться. То есть нужно еще доказать, что вы потеряли голос не по своей вине и что вы в принципе его потеряли», - рассказал Билан.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Филипп Киркоров совсем плох после получения ожога.