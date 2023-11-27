Почему российские олигархи бойкотируют юмориста Максима Галкина*

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) перестал появляться на корпоративах российских олигархов. Светская львица Алена Кравец в беседе с aif.ru рассказала об их позиции.

Россиянам, обладающим огромными богатствами, не нужны проблемы с законом. Многие считают, что после признания комика иноагентом его стало опасно приглашать на свои мероприятия. По словам Кравец, олигархи из РФ просто не хотят спонсировать иноагента, чтобы в будущем не иметь никаких проблем. Они сошлись во мнении бойкотировать деятельность артиста.

Почти два года назад Галкин* вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми переехал из России. Сначала звездное семейство обосновалось в Израиле, однако с началом там военных действий пара подыскала более безопасное место. Им оказалось островное государство Кипр. Там у Примадонны имеется своя недвижимость.

Ранее сообщалось, что Галкин* готов выступить перед русскими в Турции за 100 тысяч евро. Помимо гонорара, чтобы лицезреть артиста, необходимо оплатить ему перелет и покрыть расходы на месте проведения мероприятия.

*признан иноагентом на территории РФ