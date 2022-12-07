Стала известна реальная причина развода Надежды Бабкиной

Бывший возлюбленный эстрадной певицы Надежды Бабкиной решил, наконец, рассказать всю правду о разрыве отношений с артисткой.

В своем микроблоге он выложил минутное видео, в котором подробно и весьма самокритично ответил на беспокоящий многих поклонников вопрос: Что же все-таки произошло между ним и Надей?

Оказалось, Гор просто-напросто не выдержал такого пристального внимания медиа к собственной персоне.

В своем посте он раскаивается и искренне признается в слабости характера, которую, по его словам, звезды масштаба Бабкиной к себе не подпускает.

Напомним, что после ухода Гора из шоу-бизнеса, мужчина решил податься в бизнес, а именно, в бьюти индустрию и начал выпускать парфюм и аромамасла.