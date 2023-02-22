Поцеловала только в гробу: за что семья Бубликова из «Служебного романа» не смогла его простить

За всю свою жизнь Петр Щербаков сыграл немало культовых ролей. Он навсегда запомнился любителям кино, как Петр Петрович из «Гаража» и Бубликов из «Служебного романа». Его карьера была весьма успешной, чего не скажешь о личной жизни.

Ни для кого не секрет, что Петр являлся весьма любвеобильным мужчиной. Свою семью и счастье он сам разрушил, изменив гражданской жене, которая родила ему дочь Ольгу и воспитала его ребенка от предыдущих отношений. Ни наследница, ни супруга так и не смогли простить предательства. Вот почему на похоронах Щербакова Ольга поцеловала звездного отца только в гробу, в первый и последний раз.

Ранее стало известно, о чем слезно просила Инна Чурикова незадолго до смерти. Знаменитость скончалась в Боткинской больнице, и даже свои последние дни жизни она провела в окружении коллег и близких, которые поведали журналистам о предсмертных словах актрисы. Подробности читайте в этой статье.