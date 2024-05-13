Побоялась сказать лишнее: сестра Макаревича* отказалась комментировать возможное признание музыканта экстремистом

Сестра музыканта Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ) отказалась давать комментарии по поводу проверок артиста на экстремизм. Она отметила, что боится сказать что-то лишнее. Об этом сообщает ИА Регнум.

Отметим, что лидер «Машины времени» попал в скандал из-за пранка с фейковым президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре он заявил, что готов спонсировать ВСУ. После этого движение «Ветераны России» обратилось в СК, Генпрокуратуру и Государственную Думу с просьбой проверить Макаревича* и лишить его недвижимости в Москве.

На фоне этого журналисты связались с сестрой музыканта. Они спросили у нее, не переживает ли она, что ее брата теперь ждут серьезные последствия. Наталья Макаревич же призналась, что не хочет отвечать, так как может сказать что-то не то.

Напомним, что Андрей Макаревич* уже несколько лет не живет в России. Он уехал из страны, после чего стал негативно высказываться о государстве и соотечественниках.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько Андрей Макаревич* зарабатывает за границей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)