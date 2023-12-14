«Побольше!»: Агата Муцениеце ела красную икру прямо из ведра

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце старается почаще выходить в свет. Накануне она побывала дне рождения ресторана в Москве, где продегустировала красную икру.

Актриса выбрала для мероприятия классический сдержанный образ. Она нарядилась в черный костюм и надела блузку в горошек. Также Агата сделала прическу в стиле ретро.

Ресторан порадовал звездных гостей дегустацией красной икры. К слову, накладывали ее прямо из ведерка.

«Побольше! А мне в мешочек... вот столько», — сказала Агата в видео, опубликованном на ее страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее актрису вновь заметили на светском мероприятии вместе со спутником. Перед фотографами звезда «Закрытой школы» позировала с миллионером Владимиром Перельманом, с которым уже ранее появлялась на публике. Теперь поклонники гадают, насколько близкие отношения связывают ресторатора и артистку.