«Побила все. Потом плакала»: Лолита Милявская рассказала о тяжелом разводе с Цекало

Лолита Милявская рассказала о ссоре с Александром Цекало в США перед разводом. Слова певицы передает The Voice.

Лолита Милявская стала гостьей «Золотого граммофона». Выйдя к прессе, артистка вспомнила про эмоциональную ссору с Цекало в США. Тогда они разгромили номер отеля, и сотрудники вызвали полицию. По словам знаменитости, скандал произошел перед разводом.

«Я сказала, что у меня депрессия, я ругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался. Это было в Лос-Анджелесе, не помню, какой год. 99-й, наверное. Это было давно. Ну и полиция очень толерантно посмотрела. Я выбрасывала вещи в окно, я что-то там побила», — призналась Лолита.

Милявская не стала раскрывать причин ссоры, но уточнила, что продюсеру тоже досталось. Она бросала в него статуэтки «Золотого граммофона».

«Короче, побила все. Потом плакала», — резюмировала артистка.

Ранее сообщалось, что 61-летняя певица Лолита Милявская обратилась к психиатру из-за тревожности. Подробности читайте в этой новости.