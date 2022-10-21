19:37, 21 октября 2022
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Победитель «Битвы экстрасенсов» чуть не попал на тот свет
Участник «магического» шоу Мехди Ибрагими Вафа, на протяжении всего третьего сезона показывающий чудеса телепатии и интуиции, выложил в свою социальную сеть фото с автомобилем, всмятку разбитым об дерево.
Экстрасенс прокомментировал кадр просьбой быть как можно более внимательными и аккуратнее следить за своим здоровьем.
Кроме того, Вафа сообщил, что дерево по большому счету спасло его от верной смерти, а сама авария дала ему осознание того, что он находится на своем месте.
Сообщается также, что сам экстрасенс пострадал несильно, однако его внедорожник вряд ли способен будет теперь двинуться с места
ФОТО: YouTube/Продюсерский центр RAIDA
Источник:https://novostivl.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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