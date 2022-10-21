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19:37, 21 октября 2022
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Победитель «Битвы экстрасенсов» чуть не попал на тот свет

Победитель «Битвы экстрасенсов» чуть не попал на тот свет

Участник «магического» шоу Мехди Ибрагими Вафа, на протяжении всего третьего сезона показывающий чудеса телепатии и интуиции, выложил в свою социальную сеть фото с автомобилем, всмятку разбитым об дерево.

Экстрасенс прокомментировал кадр просьбой быть как можно более внимательными и аккуратнее следить за своим здоровьем.

Кроме того, Вафа сообщил, что дерево по большому счету спасло его от верной смерти, а сама авария дала ему осознание того, что он находится на своем месте.

Сообщается также, что сам экстрасенс пострадал несильно, однако его внедорожник вряд ли способен будет теперь двинуться с места

ФОТО: YouTube/Продюсерский центр RAIDA

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