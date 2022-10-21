Победитель «Битвы экстрасенсов» чуть не попал на тот свет

Участник «магического» шоу Мехди Ибрагими Вафа, на протяжении всего третьего сезона показывающий чудеса телепатии и интуиции, выложил в свою социальную сеть фото с автомобилем, всмятку разбитым об дерево.

Экстрасенс прокомментировал кадр просьбой быть как можно более внимательными и аккуратнее следить за своим здоровьем.

Кроме того, Вафа сообщил, что дерево по большому счету спасло его от верной смерти, а сама авария дала ему осознание того, что он находится на своем месте.

Сообщается также, что сам экстрасенс пострадал несильно, однако его внедорожник вряд ли способен будет теперь двинуться с места

ФОТО: YouTube/Продюсерский центр RAIDA