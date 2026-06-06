Победа экстрасенса Артёма Бесова: снят финал 25-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Об этом стало известно после съёмок финального эпизода, которые прошли 31 мая в Москве.

В финал 25-го сезона вышли четыре участника: Артём Бесов, Варвара Петрович, Анжела Гома и Дженифер Бьянки. Съёмки проходили в Готическом зале на Новой Басманной улице. Финалистов встречали поклонники шоу и звёзды прошлых сезонов проекта.

По итогам финальных испытаний победу одержал Бесов.

Имена финалистов стали известны накануне съёмок. У площадки собрались фанаты, чтобы поддержать любимых участников.

Напомним, шоу «Битва экстрасенсов» выходит с 2007 года. Первой победительницей проекта стала экстрасенс Наталья Воротникова. В марте 2024 года вышел 24-й сезон «Новой битвы экстрасенсов».