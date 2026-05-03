«По воле судьбы я в Париже»: актриса Наталья Андрейченко рассказала, как отмечает 70-летие

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости.

Андрейченко известна благодаря ролям в культовых советских фильмах. Миллионы людей в бывшем СССР знают её как Мэри Поппинс. В её фильмографии — свыше 20 картин, в том числе работы с режиссёром Сергеем Бондарчуком. Заслуженная артистка РСФСР, она посвятила кино несколько десятилетий.

Сейчас актриса находится во французской столице. Там в Русском театре готовят спектакль «Мэри Поппинс» — роль, которая стала одной из самых знаковых в карьере Андрейченко. Одним из исполнителей выступит Дэмиан, сын друзей актрисы, который сыграет Майкла.

«По воле судьбы третьего мая я в Париже, но не просто ради дня рождения. Здесь в Русском театре ставят "Мэри Поппинс". В спектакле задействован сын моих друзей Дэмиан, который сыграет Майкла. А я здесь, чтобы помочь, потому что стала одним из создателей этого великолепного [проекта]», — поделилась звезда.

В интервью актриса также размышляла о карьере и жизни. «Мы жили в другом мире», — отметила она, вспоминая советское время.

Напомним, Андрейченко родилась 3 мая. Родители были против её мечты стать артисткой — она два года готовилась к поступлению на филфак МГУ, училась в Щепкинском театральном училище и ВГИК. Позже актриса уехала из России и сейчас живёт в Мексике, периодически приезжая в Москву. В личной жизни Андрейченко были сложные периоды: она ушла от композитора Максима Дунаевского, а в последние годы оказалась в центре судебного конфликта с родным сыном.