«По семейным обстоятельствам»: почему Лолита так и не стала ведущей шоу «Суперстар!»

Недавно Лолита Милявская неожиданно появилась в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ после массовой отмены концертов и исчезновения с телевидения. В личном блоге Наташа Королева объяснила, почему певица так и не стала ведущей проекта.

8 марта оскандалившаяся Лолита удивила публику появлением на «Суперстаре!». Певица заняла кресло жюри вместо Наташи Королевой. Однако в последующих выпусках шоу артистка так и не была замечена. Сама Лолита не стала раскрывать причин такого решения. Вместо нее внести ясность в ситуацию решила исполнительница хита «Желтые тюльпаны». Отсутствие коллеги она объяснила «семейными обстоятельствами».

«По семейным обстоятельствам Лорик не могла быть на съемках этого сезона, но заходила к нам на огонек и была в кресле судьи!» — заявила Наташа Королева.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама артистка называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее мы писали о том, что Лолита назвала себя жертвой «заказной травли». Певица предположила: «Видимо, кому-то я очень активно не нравлюсь».