«По мне женщина ходит»: Дима Билан столкнулся с абьюзом во время отдыха на Мальдивах

Дима Билан подвергся абьюзу во время отдыха на Мальдивах. Об этом он рассказал в личном блоге.

Накануне стало известно, певец улетел из России в отпуск и поделился кадрами. Исполнитель хита «Твой номер один» рассказал, что попал в шторм на Мальдивах. Он опубликовал в блоге видео, где должен был отправиться на пляж, но в этот же момент столкнулся с непогодой.

Также артист пошутил в социальных сетях, что он стал жертвой «одной из форм абьюза» от незнакомки: девушка прошлась по его спине, делая массаж.

«Лежу. Молчу. По мне женщина ходит. А я и не против. Я за. Подкаблучник, получается», — подписал видеоролик Билан.

Поклонники не смогли пройти мимо такого контента: девушки позавидовали массажистке и подчеркнули, что хотели бы быть на ее месте. «Сколько мне надо заплатить, чтобы походить по Билану?»; «Я ревную», «На ее месте должна быть я» — написали подписчицы в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан попал в неприятную ситуацию на отдыхе в Турции.

Также сообщалось, что убежденный холостяк Дима Билан впервые заговорил о женитьбе.