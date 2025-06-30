«По какому праву он называет себя патриотом?»: Вика Цыганова «прошлась» по вернувшемуся Даниле Козловскому

Вика Цыганова возмутилась возвращением на российскую сцену Данилы Козловского. В своем Telegram-канале певица сравнила актера с его коллегой Вадимом Алферовым, погибшим при выполнении боевых действий, защищая Родину.

Недавно стало известно о смерти звезды сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Вадима Алферова. Актер, пропавший без вести еще в ноябре 2024 года, был найден погибшим спустя полгода. Артист с одноименным позывным участвовал в освобождении Курской области в составе мотострелкового полка.

Вспоминая о герое, Вика Цыганова отметила, что о людях из мира искусства, способных на подвиг, говорят незаслуженно мало. Певица сравнила погибшего актера с его коллегами, предавшими свою страну в 2022 году, которым «поют дифирамбы».

«Важно помнить, что не все деятели культуры — ждуны, испуганные патриоты или релоканты. Среди них есть настоящие герои! Сегодня мы отовсюду слышим дифирамбы вернувшимся артистам, которые в 2022 году предали Родину и кинули народ, а о настоящих героях почти никто не говорит и не пишет», — возмутилась Вика Цыганова.

Известная своей патриотической позицией артистка привела в качестве примера Данилу Козловского, который, по слухам, уезжал из России. Вика Цыганова напомнила, что актер не поддерживал страну в трудное время, вместо этого проводя время с «иноагентами-предателями». По мнению певицы, звезда фильма «Экипаж» не имеет права называться патриотом.

«Кто-то видел Козловского с гуманитарной миссией? Зато его видели в компании Хаматовой и прочих иноагентов-предателей. Так по какому праву он называет себя патриотом России?» — высказалась артистка.

Напомним, недавно появилась информация о возвращении Данилы Козловского на сцену Театра имени Ермоловой. Артиста, который более двух лет не появлялся на российских экранах и сцене, обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и назвал страну своим домом и Родиной.

Ранее мы писали о том, что Даниле Козловскому напомнили о его дружбе с иноагентами после победы в суде.