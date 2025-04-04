«По-человечески поступают»: Малышева оценила решение выплачивать беременным школьницам 100 тысяч

Врач и ведущая Елена Малышева поддержала решение выплачивать беременным школьницам по 100 тыс. рублей. Она считает, что таким образом по отношению к детям «по-человечески поступают».

Мнение ведущей узнало издание «Абзац».

Малышева считает, что мера не скажется на здоровье школьниц, а вот помощью для девочек, оказавшихся в трудной ситуации, станет.

«Мне кажется, в правительстве по-человечески поступают по отношению к детям. А это дети, попавшие в беду. Их не выкидывают на улицу, не презирают, а говорят им: «Придите, пожалуйста, мы вам поможем», – поделилась телеврач.

Напомним, первым регионом, где будет действовать такая мера, стала Орловская область. Ее примеру последовала Кемеровская.

Ранее ведущий Оскар Кучера раскритиковал инициативу. Он назвал это безумием. Шоумен заявил, что лучшей мерой была бы государственная поддержка до совершеннолетия ребенка – в таком случае девочка могла бы учиться и заниматься воспитанием.