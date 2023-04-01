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17:11, 01 апреля 2023
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«Плюс один»: Наталья Бочкарева родила третьего ребенка

Не шутка: у 42-летней Натальи Бочкаревой родился третий ребенок.

Starface.ru

Фото: Starface.ru

Известная ролью в сериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева стала многодетной матерью. В 42 года актриса родила третьего ребенка.

С радостью в глазах Бочкарева поделилась новостью с поклонниками в своем блоге.

«Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо!», — написала актриса.

Бочкарева отметила, что долго шла к этому и даже успела отчаяться, но ей посчастливилось познакомиться с доктором, акушером-гинекологом, которая дала надежду, что и после 40 можно родить.

Отмечается, что дата рождения и пол ребенка неизвестны.

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