17:11, 01 апреля 2023
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«Плюс один»: Наталья Бочкарева родила третьего ребенка
Не шутка: у 42-летней Натальи Бочкаревой родился третий ребенок.
Фото: Starface.ru
Известная ролью в сериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева стала многодетной матерью. В 42 года актриса родила третьего ребенка.
С радостью в глазах Бочкарева поделилась новостью с поклонниками в своем блоге.
«Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо!», — написала актриса.
Бочкарева отметила, что долго шла к этому и даже успела отчаяться, но ей посчастливилось познакомиться с доктором, акушером-гинекологом, которая дала надежду, что и после 40 можно родить.
Отмечается, что дата рождения и пол ребенка неизвестны.
Источник фото:Starface.ru
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги: