«Плюнула мне в лицо и не извинилась»: Анна Заворотнюк попала в неприятную ситуацию

Анна Заворотнюк нередко балует поклонников подробностями своей жизни. Сейчас девушка находится на отдыхе в Азербайджане и публикует красочные фотографии с экскурсий. Тем не менее во время одной из поездок со звездой произошла нелепая ситуация, о которой она сразу поспешила рассказать фолловерам.

По совету друзей, дочь Анастасии Заворотнюк отправилась на ферму альпак, и, к слову, знакомство с животными прошло не так гладко. В своей социальной сети девушка сообщила, что одна из альпак на нее напала . «Они доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна даже плюнула мне в лицо и не извинилась, представляете? Мне объяснили, что это – ее робость, альпака чего-то испугалась», – поделилась Анна.

Во время экскурсии звезда посетила и винодельню, на которой ей удалось продегустировать местные напитки и национальные блюда. Звезда призналась, что увиденное ей подарило яркие эмоции. «Встреча с городом Баку дарит мне интересные знакомства с добрыми людьми. Ещё я посетила старинную мечеть и скажу вам, что впечатления неизгладимые!» – с восторгом отреагировала Заворотнюк.