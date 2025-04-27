«Плохой человек, она сделала ошибку»: Песков резко высказался о муже дочери

14 февраля единственная дочь 63-летнего пародиста Александра Пескова Дария вышла замуж. Однако на свадьбу звездный отец не явился, дав понять, что новоиспеченный зять ему не очень нравится. Более того, артист считает избранника наследницы плохим человеком.

38-летняя дочь звезды вышла замуж за экс-участника «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Георгия Малиновского. Свадьбу молодожены сыграли в Останкинской высотке в День всех влюбленных. Но Песков совершенно не рад за дочь и не скрывает своей неприязни к зятю.

«Плохой человек, на мой взгляд. Она сделала ошибку в своей жизни. Поверьте мне, пройдут годы, может, и меня уже не будет, но вы все это узнаете. Порядочность важна, профессия важна, отношение к людям», - признался телеведущий в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Избранника Дарии на самом деле зовут Юрий Михеев. На передаче «Дом-2» он уже представился Георгием Малиновским. Затем молодой человек заявил о себе в «Битве экстрасенсов», открыв в себе сверхъестественные способности.

Георгий неоднократно менял псевдонимы – он был и Крисом Роу, Георгием Лексом и т.д. Мужчину подозревали в мошенничестве – Малиновский якобы пытался раскрутить начинающих музыкантов за хорошую плату и крал песни у композиторов, выдавая за свои.

Ранее Александр Песков признался, что лишался эфиров на телевидении из-за Аллы Пугачевой.