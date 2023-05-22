«Плохая энергия ушла»: актриса Лариса Баранова спалила дачу свекрови

Уроженку Башкирии Ларису Барановову близкие люди часто называют искрометной. Характер Лары был непростой с подросткового возраста, когда одаренная девочка, назло преподавателям, приходила в школу в армейских ботинках и косухе.

Став актрисой, Баранова запомнилась российским зрителям по эксцентричной роли Лили Волковой в комедийном шоу «Универ».

Но был во взрослой жизни Ларисы и самый искрометный поступок – о нем рассказала Газета.Ru со ссылкой на шоу «Звезды сошлись». К тому времени Лариса уже вышла замуж. Ее свекровь купила на вторичном рынке дачу. Отмечая новоселье, веселая компания решила протопить баню. Из всех присутствовавших разжигать топку умела лишь одна Лариса.

«Я сказала: пойду баню затоплю. Раз подбросила, два, три, четыре, семь, двенадцать, сорок два. Закрыла и пошла. Пошли когда мыться, все уже сгорело».

К счастью, сгорела только баня, дом уцелел. Приехавшие пожарные определили причину: старые, давно не чищенные трубы не выдержали сильного пламени.

«Надо было, прежде чем мыться, вызвать специалистов», - сказали пожарные. «Это просто плохая энергия ушла», - невозмутимо ответила Лариса Баранова.