«Плевок в душу тем, кто верит в семейные ценности»: Виталий Бородин осудил Пугачеву и Киркорова за лживый брак

Виталий Бородин обвинил Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова, брак с которым она назвала фиктивным, в обмане и цинизме. В своем Telegram-канале политик заявил, что артисты оскорбили семейные ценности, «плюнув в душу» россиянам.

В первом за три года интервью Алла Пугачева откровенно высказалась о четвертом браке. Исполнительница хита «Миллион алых роз» намекнула, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Союз с экс-супругом певица назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. Высказывания артистки возмутили Виталия Бородина, который напомнил, что звездная пара не только сыграла свадьбу, но и устроила «спектакль» с венчанием на всю страну.

«Предательница Пугачева вместе с Киркоровым обманули всю страну. Певица призналась, что выйти замуж было единственным решением сделать Филиппа популярным. <…> Для этого они даже разыграли спектакль и провели церемонию венчания в Санкт-Петербурге, устроив настоящий цирк на глазах у всей страны. По данным источников, вся эта история была рассчитана исключительно на коммерческую выгоду и пиар», — заявил глава ФПБК.

По мнению Виталия Бородина, своим «фальшивым» браком Алла Пугачева и Филипп Киркоров «плюнули в душу» общественности, которая чтит традиционные семейные ценности. Политический деятель подчеркнул, что ради пиара и «наживы» экс-супруги даже осквернили «священный обряд» венчания.

«Цинизм, с которым они разыгрывали перед всей страной спектакль под названием «семейные ценности», не знает границ. Венчание в храме для них было просто элементом шоу — таким же фальшивым, как и их обещания. То, что они посмели превратить священный для миллионов людей обряд в инструмент для наживы, говорит о полной моральной деградации. Это не просто авантюра — это плевок в душу каждому, кто верит в настоящие семейные ценности. Самый настоящий провал, кто верит еще и в Бога!» — возмутился Виталий Бородин.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. После развода певец неоднократно поддерживал бывшую жену и признавался ей в любви, даже после того, как та уехала из России в 2022 году.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева 10 лет жила за счет Филиппа Киркорова: «Обобрала его как липку».