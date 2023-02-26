Племянник Михалкова пытается отсудить у актрисы Ольги Спиркиной два миллиона рублей

Племянник Никиты Михалкова Дмитрий подал в суд на телеведущую, актрису и основательницу школы «Останкино» Ольгу Спиркину.

Поводом для подачи заявления послужил когда-то принадлежащий им старенький Mercedes.

Дмитрий и Ольга четыре года находились в официальном браке, однако отношения между ними начали портиться после того, как стало известно о сильных проблемах с алкоголем, имевшихся у Кончаловского.

«Для меня судебный иск стал шоком, – недоумевает 58-летняя актриса. Дима требует от меня 1 850 000 руб., это половина стоимости злосчастного автомобиля. Проблема в том, что это всегда была моя машина, и он не имеет к ней никакого отношения. Кроме того, когда-то я взяла кредит, чтобы сделать ремонт в квартире его родителей, где сейчас он живёт своей новой женой.

Как сообщает издание ProЗвезд, Дмитрий отказывается решить вопрос мирно и разговаривать Ольге напрямую, так как до сих пор не может прийти в себя после расставания.