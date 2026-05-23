«Платье с вырезами по бокам»: Ева Лонгория засветилась на прогулке в Каннах с 68-летней Шэрон Стоун

Ева Лонгория — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса и продюсер. В этом году она стала одной из самых заметных гостей 79-го Каннского кинофестиваля, где появлялась сразу на нескольких мероприятиях.

Папарацци застали актрису на вечерней прогулке по Каннам вместе с легендарной голливудской звездой Шэрон Стоун. Лонгория выбрала эффектный образ: облегающее зелёное платье с вырезами по бокам, золотые босоножки на высоких каблуках и массивные золотые серьги. Волосы актриса собрала в высокий хвост, оставив несколько прядей у лица, макияж — вечерний.

68-летняя Стоун выглядела более сдержанно: она появилась в чёрном макси-платье на одно плечо.

Во время фестиваля Ева Лонгория посетила сразу несколько светских событий. Актриса стала хозяйкой 14-го благотворительного гала-вечера Global Gift Gala Cannes 2026, который прошёл на пляже La Môme Plage на набережной Круазет. Тогда звезда позировала в вечернем платье с глубоким V-образным декольте и воротником-халтером, расшитым бисером. Наряд был выполнен в стиле колор-блок: верхняя часть — белая, нижняя — в контрастном цвете.

Напомним, Лонгория также появилась на премии Lights on Women's Worth от бренда L'Oreal Paris в платье, расшитом жемчугом. Премия традиционно проводится для поддержки молодых женщин-режиссёров. Кроме того, актриса посетила благотворительный вечер Global Gift Gala в чёрно-белом макси-платье с пайетками, глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ она дополнила золотыми украшениями: браслетом, кольцами, массивными серьгами и колье.

Ранее мы писали о том, что на благотворительном гала-вечере фонда amfAR в Каннах появились российские селебрити, включая Оксану Самойлову, Ксению Собчак и Викторию Боню.