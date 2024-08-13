Пластика и аппаратная косметология: раскрыт секрет молодости 71-летней Елены Степаненко

После скандального развода с Евгением Петросяном в 2018 году Елена Степаненко заметно преобразилась: помолодела и резко похудела за один год на 42 кг. В последние несколько лет 71-летняя юмористка редко появляется на публике, однако по фотографиям, всплывающим в Сети видно, что звезде удается оставаться в отличной форме. О том, какие процедуры привели к такому впечатляющему результату, рассказала порталу «Страсти» врач-дерматолог, косметолог, тренер Учебного центра «МСТ» Кристина Медведева.

Елена Степаненко — артист комедии, а для сохранение привлекательной внешности для публичного человека — важная задача. Но каждой звезде еще хочется сохранить свою идентичность и мимику.