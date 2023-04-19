Пластический хирург рассказала о ягодицах Филиппа Киркорова

Золотой голос трех государств – России, Украины и Молдавии – сегодня звучит уже не так свежо. Зато внешний вид короля эстрады день ото дня меняется к лучшему. Да так, что поклонники творчества Киркорова бьют тревогу: «Оостановись, Филипп! Мы перестали тебя узнавать!»

Но Филипп не перестает. Он продолжает вкладывать средства в собственное тело через врачебный кабинет знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ну а Тимур, как и подобает медику, хранит врачебную тайну своего звездного пациента.

Фолловерам приходится гадать, что же такое запрятано в упругие ягодицы и крутые бедра их любимца. Для этого они обратились за помощью к другому пластическому хирургу и косметологу Надежде Петраш. По мнению эксперта, которое приводит журнал Woman.ru, в ягодицах суперзвезды – имплантат.

«Врачи делают разрез межъягодичной складки, затем идут под большую ягодичную мышцу, отслаивают ее, создают пространство и вводят туда имплант.

Могут добавить немного жира…После этого человек должен находиться в горизонтальном положении как минимум две недели… через две недели можно присаживаться на край стула».

Был ли в недавнем графике Филиппа Киркорова такой большой перерыв? И как смог известный нелюбитель физических тренировок в свои 55 лет так восстановиться после четырнадцатидневного постельного режима?