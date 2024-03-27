Пластический хирург Олег Баниж заявил, что Алла Пугачева изменила форму носа

Пластический хирург Олег Баниж оценил видео с выступлением певицы Аллы Пугачевой и пришел к выводу, что артистка изменила форму носа. Когда была сделана ринопластика, он затруднился ответить.

Комментарий специалиста приводит сайт Kp.ru.

«На видеокадрах мы действительно видим ринопластику, изменение формы носа. Но когда была проведена эта операция — сложно сказать», - сказал он изданию.

Певица могла сделать операцию в Израиле. Стоимость ринопластики там составляет не менее 500 тыс. рублей.

Баниж рассказал, что у Примадонны было пять подтяжек лица. Аналогичную операцию сделали на шее.

Неудачной оказалась пластика подбородка – поставленный имплант изменил форму лица. Пугачевой также сделали пластику век. Пару раз она соглашалась на лобно-височный лифтинг.

Хирургу известно, что Пугачева не любит разного рода косметологические процедуры: иногда прибегает к ботоксу и инъекциям гиалуроновой кислоты. При операциях последние уколы заменяли липофилингом.

Ранее сообщалось, что певица извинилась перед таджикской исполнительницей Манижей в соцсетях. Та ответила Примадонне.