Пластический хирург Байрамукова объяснила резко постаревший вид Лаймы Вайкуле

Пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила резко постаревший вид певицы Лаймы Вайкуле. По ее мнению, у исполнительницы могла обостриться болезнь, а при химиотерапии старение происходит быстрее.

Напомним, ведущий YouTube-канала «Сорян, это пранк» созвонился с Вайкуле по видео, интернет-пользователи заметили глубокие морщины на лице артистки. Зрители стали интересоваться, что с лицом певицы. До этого она выкладывала видео, на которых выглядела не хуже тридцатилетних. Поползли слухи, что у Вайкуле случился рецидив болезни.

Комментарий специалиста приводит сайт Woman.ru.

Байрамукова напомнила, что Вайкуле уже без малого 70 лет, а выглядеть в этом возрасте свежо уже сложно. Она считает очевидным, что свежий вид певицы раньше был обусловлен использованием фильтров. Поэтому возник вопрос: есть ли «чудовищные изменения» за последний месяц или всем «повезло» увидеть исполнительницу без фильтров.

Хирург считает, что вряд ли певица выглядит подтянуто: ботокс в ее возрасте не спасает, а делать подтяжки или полноценные операции – это риск.

«Все зависит от состояния здоровья, а оно у нее не очень… Если взять в расчет болезнь, которая могла обостриться, то кожа, как и весь организм, сильно сдает. Различные химии и терапии очень сильно подрывают защитные силы организма, быстрее начинается старение», - сказала медик.

Но даже при приеме препаратов и их отрицательном воздействии измениться так быстро невозможно, утверждает врач.

«Думаю, что мы видим совокупность факторов: проблемы со здоровьем плюс отсутствие фильтров», - отметила она и добавила, что вид Вайкуле соответствует ее возрасту.