«Плакала навзрыд»: невестка Королёвой не выдержала испытаний в шоу «Сокровища императора»

Об этом сообщает URA.RU.

Реалити-шоу «Сокровища императора» — проект, в котором звёзды вместе с близкими людьми соревнуются за главный приз в миллион юаней, что эквивалентно 14 миллионам рублей. Ведущие шоу — телеведущая и певица Ольга Бузова и актёр Михаил Галустян. Съёмки проходят в футуристическом китайском мегаполисе Чунцине на берегу реки Янцзы, где участники проходят испытания на скорость, выносливость и смекалку. Пара, финишировавшая последней, покидает проект.

В седьмом выпуске третьего сезона борьба за приз достигла пика. После ухода из проекта участников Леонида Слуцкого и Олега Яровинского оставшиеся звёзды окончательно разделились на враждующие коалиции. Напряжение привело к эмоциональным срывам.

Невестка Королёвой не справилась с нагрузкой и расплакалась. Она не единственная, кто не выдержал испытаний.

Пострадал и участник Глинников — его благородство сыграло с ним злую шутку. В условиях жёсткой конкуренции и обострившихся конфликтов между командами хорошие поступки оборачиваются проблемами.

Среди участников нынешнего сезона — гимнастки, олимпийские чемпионки сёстры Дина и Арина Аверины. Они проходят испытания вместе как одна команда.