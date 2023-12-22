Питает страсть к ярким блондинкам: что связывает 40-летнего Сергея Лазарева и 26-летнюю Мию Бойко

Певцу Сергею Лазареву всегда нравились яркие блондинки. Прежде его связывали отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой, а теперь в поле его зрения попала другая яркая блондинка — Миа Бойко. Что связывает исполнителя и его молодую коллегу, рассказал сам артист.

Лазарев представил новую песню, которую записал совместно с 26-летней девушкой, пишет «7Дней.ru». В одном из интервью он рассказывал, что давно наблюдает за творчеством яркой блондинки. Артист отметил хорошие вокальные данные коллеги и заявил о желании поработать с ней.

«Часто говорил, что мне нравится, что она делает, как она поет, как она выглядит, ее подход к делу. Поэтому так мы совпали!» — рассказал Сергей.

Лазарев и Миа Бойко записали кавер на трек Мурата Насырова «Я — это ты». Некоторые выдвигают предположения, что артисты, поддавшись новогоднему и романтическому настроению, могут впоследствии стать ближе.

Ранее певец Сергей Лазарев публично оскорбил Киркорова и Тодоренко, снявшихся в новых «Елках». Он заявил, что у Филиппа слишком высокий гонорар, а Регина слишком плохо справилась со своей ролью.