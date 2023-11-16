«Пишет гадости»: жена комика Соболева столкнулась с критикой после родов

Жена популярного комика Ильи Соболева заявила, что незнакомые мужчины критикуют ее фигуру после родов. Блогер Наталья Соболева рассказала, что действительно поправилась на 25 кг. Но она не понимает, почему на нее обрушился шквал негатива. Об этом сообщает Газета.Ru.

Женщина опубликовала в соцсетях пост, где поделилась своими эмоциями по поводу происходящего. Она рассказала, что спокойно приходит в форму и не бежит менять фигуру у пластического хирурга. При этом молодая мама занимается спортом два раза в неделю, ходит на массажи и в баню. Она старается высыпаться и заботится о себе.

Несмотря на это, Наталья получает критику в свой адрес. Жена юмориста недовольна тем, что ее внешность обсуждают незнакомые мужчины. Она порекомендовала им обратиться к своим близким.

«Я приду к цели, а вот те, кто пишет гадости...Вы своей жене это скажите или маму попросите показать ее фото после родов и произносите все то, что пишите мне, прям ей в лицо. Надеюсь, она огреет вас тазом», – написала блогер.

Соболева уверена, что нормальный человек не позволит себе сказать подобное в адрес недавно родившей женщины. Она призналась, что давно продумывала план похудения и действует медленно, но верно. Она считает, что за своей внешностью необходимо тщательно следить, ведь ее публичного мужа постоянно окружают красотки.

Напомним, что Наталья родила сына 19 апреля 2023 года. Супруги являются многодетными родителями.

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