Певицу Аллу Пугачеву и актрису Маргариту Терехову увидят на фестивале в Каннах

Эстонский режиссер Рене Кирсипуу выступил с инициативой, из-за которой на него ополчились со всех сторон. Он решил привезти советских артистов в Канны на фестиваль «Летят журавли». Так, на киносмотре появятся даже актриса Маргарита Терехова и певица Алла Пугачева. Правда, не лично.

Как стало известно mk.ru, на форуме одно из мероприятий будет посвящено Тереховой, и проведет его ее дочь Анна. Она покажет семейный фотоальбом со снимками мамы. Сама же звезда кинематографа, к сожалению, уже несколько лет прикована к постели из-за болезни и вряд ли еще сможет отправиться на фестиваль.

А вот Алла Борисовна вернется в Канны с помощью спектакля «Айсберг». Примадонна предстанет в воображении главной героини, которая не понимает, где она сама, а где ее любимая артистка. Из-за всего этого она попадает в психиатрическую больницу, где ее пытаются избавить от мании быть Пугачевой.

Кроме того, на фестивале ожидается появление писателя Владимира Сорокина. Его новые произведения прочтет для слушателей актриса Ксения Раппопорт.

Ранее дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери.