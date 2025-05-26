Певица Юлия Савичева устроила рок-концерт в метро и рассказала о смене образа

Певица Юлия Савичева дала живой концерт в открытой мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». В эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» исполнительница хита «Высоко» призналась в любви столичной подземке и рассказала о новом направлении в своем творчестве.

Выступление знаменитости состоялось в рамках празднования 90-летия Московского метрополитена. Артистка представила свой новый альбом «9», отметив, что он знаменует переход к рок-звучанию.

«Цифра 9 в нумерологии – завершение этапа и начало нового. Для меня сейчас только рок! Хотя я понимаю, что у меня разная аудитория. Кто-то любит меня за танцевальные хиты, кто-то – за «Корабли». Но сейчас я наконец делаю то, что действительно хочу!» – заявила певица.

Особое внимание Юлия уделила сотрудничеству с корейской группой W24. Звезда призналась, что ради их дуэта заграничные артисты выучили русский язык.

«Их уважение к старшим коллегам тронуло до глубины души – они буквально ловили каждое мое слово, хотя я говорила: «Ребята, мы же все здесь музыканты на равных!» – призналась она.

Во время концерта на «Авторадио» Савичева исполнила рок-версию хита «Самолетов», представила дуэт «Каплями» с участником группы TRITIA, а завершила концерт песней «Утро на заре».

«Метро – это мое детство, мое сердце», – подвела итог Савичева.