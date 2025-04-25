Певица Юлия Паршута рассказала о переезде в новую квартиру

Певица Юлия Паршута стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и устроила живой концерт в эфире «Авторадио». Артистка рассказала о творчестве и переезде в новую квартиру.

В преддверии дня рождения звезда устроила для поклонников живое выступление, начав выступление с трека «Кришна» и продолжив любимыми композициями – «Голые глаза», «Амели», «Летчица» и «Месяц май». Кульминацией вечера стала live-премьера песни «Птица», которую Юля представила впервые вживую. Артистка раскрыла ее глубоко личный смысл.

«Это действительно очень личная история. Песня о трех стадиях любви. Сначала – зарождающаяся любовь, когда ты буквально вручаешь своe сердце человеку. Потом приходит разочарование, боль... Но в финале – торжество любви над всем. Это не просто моя история – так действительно бывает у многих, но важно, как каждый ее проходит», – поделилась певица.

Юлия также рассказала о новоселье. Она переехала в новую квартиру после неприятной истории – ее ограбили.

«Ограбили меня на Рождество. Все украшения за много лет, которые были подарены или куплены самой. Потом я, наконец, все посчитала. Это я говорю к тому, что нужно всегда считать то, что ты имеешь. Я относилась к этому легко, ну ничего, начинаем сначала. Не чувствую внутри эту потерю», – призналась Паршута в эфире «Авторадио».

Артистка поделилась, что продолжает выступать и готовится к московскому сольнику, который пройдет 1 мая в клубе «Magnus Locus».