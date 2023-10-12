Певица Виктория Дайнеко рассказала, что у нее есть склад с одеждой

Популярная исполнительница Виктория Дайнеко рассказала, что у нее есть склад с одеждой. Звезда стала гостьей «Шутки Шоу» на радиостанции «Юмор FM». Ведущие Антон Бурный и Ольга Мажара расспросили артистку о ее гардеробе.

Победительница музыкальных проектов и любимая многими певица рассказала о переезде в новую квартиру. Но Виктория уточнила, что ее рано поздравлять.

«Я переехала в новую квартиру, но не в свою. Переезд – это супер крутое расхламление. Настолько крутое, что у меня на складе вся теплая одежда. Я еле-еле надела на себя все что можно, чтобы не замерзнуть», – поделилась знаменитость.

Артистка призналась, что у нее есть склад с одеждой, но она не стала называть себя шопоголиком. Такой огромной гардеробной, как у некоторых звезд шоу-бизнеса, у нее нет. Есть лишь небольшие шкафы, куда умещается мало нарядов. Она меняет содержимое в зависимости от сезона. Дайнеко ответила, сколько метров на ее складе.

«13. Чуть-чуть. Я знаю, что некоторые люди себе отдельные квартиры покупают для гардероба. Но нет, я не тот случай, я скромна», – рассказала певица.

В эфире «Юмор FM» Виктория презентовала трек «Андромеда», а 13 октября выходит клип на еще одну новую песню «Тихо так».

Поклонники смогут увидеть исполнительницу 14 октября на концерте «Саундтрек твоей жизни», который приурочен к 20-летию «Фабрики Звезд». Среди участников также группа «Корни» и группа «Фабрика».