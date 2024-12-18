Певица Валерия рассказала, как ее узнали в метро из-за мужа Иосифа Пригожина

Новогодний финал игры «Миллион за улыбку» состоялся на «Юмор FM». Валерия, Митя Фомин, PIZZA, Денис Клявер, Burito, Миша Марвин, VAVAN & Galibri, Алексей Воробьев, «Мохито» приняли участие в марафоне, который вели Антон Бурный и Ольга Мажара.

Певица Валерия рассказала, были ли в ее жизни легкие деньги.

«Это вообще не про меня. Легких не было никогда. Никогда мне не везло в лотереях и розыгрышах. Не моя история», – призналась звезда.

При этом исполнительница хита «Часики» подчеркнула, что является азартным человеком, но на деньги не играет. Она предпочитает собираться с друзьями и играть ради веселья.

Валерия ощутила причастность к розыгрышу миллиона – вместе с коллегой Мишей Марвиным она нажала кнопку «улыбайзера» «Юмор FM» для определения финалиста игры. Говоря о новогоднем чуде, она напомнила про снежные пробки и отметила, что добраться на концерт – уже чудо.