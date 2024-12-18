Певица Валерия рассказала, как ее узнали в метро из-за мужа Иосифа Пригожина
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Новогодний финал игры «Миллион за улыбку» состоялся на «Юмор FM». Валерия, Митя Фомин, PIZZA, Денис Клявер, Burito, Миша Марвин, VAVAN & Galibri, Алексей Воробьев, «Мохито» приняли участие в марафоне, который вели Антон Бурный и Ольга Мажара.
Певица Валерия рассказала, были ли в ее жизни легкие деньги.
«Это вообще не про меня. Легких не было никогда. Никогда мне не везло в лотереях и розыгрышах. Не моя история», – призналась звезда.
При этом исполнительница хита «Часики» подчеркнула, что является азартным человеком, но на деньги не играет. Она предпочитает собираться с друзьями и играть ради веселья.
Валерия ощутила причастность к розыгрышу миллиона – вместе с коллегой Мишей Марвиным она нажала кнопку «улыбайзера» «Юмор FM» для определения финалиста игры. Говоря о новогоднем чуде, она напомнила про снежные пробки и отметила, что добраться на концерт – уже чудо.
Чтобы успеть на мероприятие Валерия может спокойно спуститься в метро, но не остается незамеченной из-за мужа Иосифа Пригожина. Она вспомнила, как они воспользовались общественным транспортом в Санкт-Петербурге по дороге в аэропорт.
«У меня книжка была с собой, я ей прикрылась, и сделала вид, будто всю жизнь тут езжу. Но все равно, конечно, благодаря Иосифу нас узнавали, и все фотографировали. Ну, ничего, зато успели», – поделилась звезда.
Валерия поздравила слушателей с наступающими праздниками.
«Будьте счастливы, пусть в этом году вам всегда во всем везет. Улыбайтесь чаще, потому что улыбка делает нашу жизнь легче, приятнее и все проблемы решаются гораздо легче. Тем более, когда на «Юмор FM» есть такой прекрасный проект. Еще за улыбку заплатить могут. Улыбайтесь, господа, как говорил барон Мюнхгаузен», – добавила певица.