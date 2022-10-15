11:26, 15 октября 2022
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Певица Валерия поразила подписчиков новой фотографией
На просторах личного блога эстрадной певицы Валерии появилась фотография. Новый снимок поразил подписчиков благодаря стройной фигуре и гибкости звезды.
Валерия рассказала, что спортом занимается давно, но именно йога перевернула ее сознание. Снимок демонстрирует одну из сложных поз йоги. Поклонников сразу зацепили нелегкие изгибы тела и купальник оливкового цвета с черными лосинами, показывающий изящность и подтянутость фигуры певицы.
Фото: соцсети
Источник:портал «7Дней»
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
#йога,