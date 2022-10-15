Певица Валерия поразила подписчиков новой фотографией

На просторах личного блога эстрадной певицы Валерии появилась фотография. Новый снимок поразил подписчиков благодаря стройной фигуре и гибкости звезды.

Валерия рассказала, что спортом занимается давно, но именно йога перевернула ее сознание. Снимок демонстрирует одну из сложных поз йоги. Поклонников сразу зацепили нелегкие изгибы тела и купальник оливкового цвета с черными лосинами, показывающий изящность и подтянутость фигуры певицы.

Фото: соцсети