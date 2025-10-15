Певица Валерия может получить «Грэмми»

Песня артистки Валерии прошла отборочный этап престижной мировой музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщил Telegram-канал Mash и подтвердила сама исполнительница.

«Моя песня "Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап премии "Грэмми". Дальнейшая судьба сингла зависит от голосования академиков. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение», - написала Валерия в соцсетях.

Она поблагодарила сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и исполнительным продюсером, а также всех музыкантов, участвовавших в создании трека.

«Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», - отметила артистка.

За всю историю конкурса певцы из России ни разу не номинировались на «Грэмми». Советские музыканты получали награду в категориях классической музыки. Первым был музыкант Святослав Рихтер, он удостоился «Грэмми» в 1961 году. Среди других лауреатов из России и СССР – дирижер Мстистлав Ростропович, скрипач Гидон Кремер, Юрий Башмет и другие.

Ранее Валерия рассказывала, что ежедневно тренируется и правильно питается. Даже если у певицы ранний вылет, она находит время на спорт. Примеру супруги стал следовать продюсер Иосиф Пригожин.