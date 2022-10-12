Певица Слава подтвердила слухи о своем разводе

Лауреат многочисленных премий, призер конкурсов «Песня года» и «Золотой граммофон» Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о своем расставании с бизнесменом и инвестором Анатолием Данилицким.

Напомним, что экс-супругу Славенской семьдесят лет, двадцать из них он активно поддерживал Анастасию материально. Во многом именно благодаря ему Слава сумела реализоваться как эстрадная певица, о чем не раз рассказывала в интервью.

Артистка дала понять, что сейчас на личном фронте у неё всё замечательно. «Во-первых, мне всего 42 и у меня нет мужа, а во вторых мой бывший – вовсе не богач. В-третьих…в-третьих – мне больше нечего комментировать», - написала Слова у себя в соц.сетях.

Также она обмолвилась, о том, что и новый избранник у неё есть, однако в официальном браке она с ним не состоит.