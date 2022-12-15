Певица Слава купила последний в России «Мерседес»

Исполнительница «Улетаю» и «Без тебя меня нет» осчастливила себя новой покупкой: успела приобрести последнюю у официального дилера автомашину с панорамной крышей.

Я ее повсюду искала, - говорит Слава (Анастасия Сланевская). – И успела найти в начале декабря.

Семейным автоэкспертом у Сланевских выступает Андрей Дедов – муж дочери Славы, певицы Александры Морозовой. Свадьба состоялась в тихом семейном кругу 25 ноября.

Андрей не входит в светскую тусовку, зато отлично разбирается в иномарках. Говорят, именно он помог своей звездной теще с покупкой вожделенного «мерседеса».

Машина обошлась всего в 18 млн рублей.