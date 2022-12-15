21:17, 15 декабря 2022
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Певица Слава купила последний в России «Мерседес»
Исполнительница «Улетаю» и «Без тебя меня нет» осчастливила себя новой покупкой: успела приобрести последнюю у официального дилера автомашину с панорамной крышей.
- Я ее повсюду искала, - говорит Слава (Анастасия Сланевская). – И успела найти в начале декабря.
Семейным автоэкспертом у Сланевских выступает Андрей Дедов – муж дочери Славы, певицы Александры Морозовой. Свадьба состоялась в тихом семейном кругу 25 ноября.
Андрей не входит в светскую тусовку, зато отлично разбирается в иномарках. Говорят, именно он помог своей звездной теще с покупкой вожделенного «мерседеса».
Машина обошлась всего в 18 млн рублей.
- Андрей у тебя толковый парень, - заметила Слава после этой покупки.