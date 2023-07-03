Певица Сати Казанова назвала любимую медитацию и рассказала об изменениях после нее

Певица Сати Казанова поддержала массовую медитацию в московском музее-заповеднике «Царицыно», организованную радиостанцией Relax FM, и поделилась своим отношением к данным практикам. Артистка назвала любимую медитацию и рассказала об изменениях после нее.

Казанова практикует медитации 12 лет, 8 из которых преподает. По словам певицы, «каждый раз – это практика встречи с собой, с «новой» собой, с «глубинной» собой — божественной частью себя».

Исполнительница вспомнила слова своего наставника, который сказал, что «молитва - это когда ты разговариваешь с Богом. А медитация - это когда твой ум замолкает, чтобы услышать его ответ». Певица полностью согласна со словами гуру –на практике именно с этим она и соприкасается.

«Любимая медитация - это конечно же комплекс медитативных техник: Атма Крия Йога. Я просто вижу, как она изменила меня и продолжает менять людей вокруг меня», - поделилась Казанова.

О пользе медитации также высказалась певица Анна Седокова. Она считает, что медитация – «это прекрасный способ настроиться на день, позитивно мыслить, остановиться в какой-то момент и понять, что тебе действительно нужно».

Артистка использует разные техники: от дыхательных практик до прослушивания медитаций. По ее мнению, нужно начинать утро с остановки и настройки на день, «с определенных позитивных аффирмаций».

«Главное, чтобы в вашем сердце они откликались и вы действительно в них поверили», - считает она.

Медитация от Relax FM состоялась 2 июля в рамках 9-го Международного дня йоги в России. В «Царицыно» одновременно собрались 1190 человек, что стало рекордом по самой массовой медитации в стране. В акции участвовали не только жители Москвы: любой желающий мог подключиться к онлайн-трансляции и стать частью события.