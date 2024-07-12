Певица Ольга Серябкина и DJ Smash рассказали о реакции детей на их творчество

Певица Ольга Серябкина и музыкальный продюсер Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они презентовали совместный трек «Супергерой» и рассказали о детях.

Артисты признались, что создали сингл в жанре афро-хаус, под который можно потанцевать. А Ольга и Андрей являются не только коллегами, но и друзьями.

«Мы уже лет 15 поддерживаем дружеские отношения, очень часто встречаемся на разных площадках. Как-то раз созвонились, и Оля предложила выступить дуэтом, а я конечно поддержал с большим удовольствием», – рассказал музыкант.

DJ Smash отметил, что на улице узнают не только его, но и дочь. У знаменитости двое детей – наследница Серафима и сын Михаил, который родился в марте этого года. Девочка приняла участие в записи трека артиста «Ветер» и произнесла там фразу «папа, люблю тебя сильно. Пожалуйста, живи вечно».

У Серябкиной тоже есть сын, который растет творческим человеком. Трехлетний Лука слушает песни мамы и переименовывает их на свой лад.

«У него есть одна моя особо любимая песня, очень лиричная, называется «Начнем все сначала». Сын воспринимает ее как колыбельную и говорит: «Поставь Огисияпкима». Он не понимает, что это имя и фамилия. Он думает просто, что это одно большое слово, которое означает название песни», – рассказала исполнительница в эфире «Авторадио».

Наследники артистов уже оценили их новый трек «Супергерой». Сын Ольги любит танцевать под эту композицию, а дочь Андрея слушает ее в наушниках.