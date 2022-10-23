Певица Ольга Орлова была ограблена на отдыхе в Италии

Бывшая солистка группы «Блестящие» последнее время много рассказывала подписчикам о беременности вторым ребенком и поездке с мужем в Италию. Недавно она опубликовала пост о неприятной ситуации, случившейся с ней на отдыхе.

Супруги прогуливались по Милану, а потом посетили ресторан с видом на собор. Когда официант принес счет, они заметили, что наличных денег нет, их обокрали.

«Немаленькая сумма. Ужасно неприятно», «сама виновата, засмотрелась, прозевала, за что и поплатилась» - отметила певица в посте.

Фото: East News