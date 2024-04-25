Певица Ольга Бузова рассказала, что попала в больницу. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Еще вчера вечером Ольга Бузова энергично отплясывала на гала-ужине премии МУЗ-ТВ, а уже в конце дня рассказала подписчикам, что легла в больницу.

Певица выложила фотографию из палаты с подписью:

«Я немного пропаду из сети. Легла в больницу», — призналась она.

Она также выложила снимок с букетом, который ей вручил персонал больницы. Как рассказал порталу Super пиар-директор певицы Антон Богославский, Бузова легла на плановую операцию.

«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», — сообщил он.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Бузова выдвинула претензию каналу ТНТ из-за обмана на проекте «Дом-2». Она потребовала отдать ей дом, который строили участники проекта.