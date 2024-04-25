Певица Ольга Бузова рассказала, что попала в больницу
© Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
Певица Ольга Бузова рассказала, что попала в больницу. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Еще вчера вечером Ольга Бузова энергично отплясывала на гала-ужине премии МУЗ-ТВ, а уже в конце дня рассказала подписчикам, что легла в больницу.
Певица выложила фотографию из палаты с подписью:
«Я немного пропаду из сети. Легла в больницу», — призналась она.
Она также выложила снимок с букетом, который ей вручил персонал больницы. Как рассказал порталу Super пиар-директор певицы Антон Богославский, Бузова легла на плановую операцию.
«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», — сообщил он.
Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Бузова выдвинула претензию каналу ТНТ из-за обмана на проекте «Дом-2». Она потребовала отдать ей дом, который строили участники проекта.