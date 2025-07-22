Певица Ольга Бузова призналась, что стала более стрессоустойчивой

19 и 20 июля в Москве прошел VK Fest, на котором команда медиа о звездах Super.ru построила свой Super Country Club. Его резидентами стали знаменитости и гости фестиваля. Они провели выходные в атмосфере элитного загородного клуба.

Главной активностью стал падел-теннис — самый модный спорт сезона. Два дня на розовом корте проходили любительские матчи и звездные турниры. Игроков обеспечили не только спортивных инвентарем, но и поддержкой профессиональных тренеров.

Среди резидентов отметилась Ольга Бузова. Она поделилась, что прошла через личную трансформацию, став более стрессоустойчивой.

«Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?» – рассказала певица.

Гостями площадки стали Иосиф Пригожин с Валерией, которые рассказали о любимой настольной игре. Также отметились блогеры – Мария Погребняк и Виктория Боня. Боня призналась, что у нее в детстве не было таких разнообразных развлечений.

«Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли», – поделилась блогер и модель.