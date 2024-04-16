Певица Нюша рассказала о том, что ее дочь Симба хочет стать блогером

Певица Нюша приняла участие в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Она рассказала о том, как проводит время со своими детьми и кем мечтает стать ее дочь Серафима-Симба.

Артистка призналась, что ее наследница уже пользуется косметикой. Правда, для девочки покупают средства с особым составом, которые подходят детям.

«Это очень важно, помаду брать не у мамы, а брать собственную», – отметила звезда.

Оказалось, что у дочери знаменитости множество увлечений. У нее хорошая растяжка, поэтому, по словам Нюши, девочка может показать какой-нибудь интересный акробатический элемент. Также у нее есть тяга к творчеству. Она пробует себя в качестве начинающего блогера.

«В последнее время она стала проявлять активный интерес к тому, чтобы записывать видео. Она начала снимать видео, когда ездила со мной на съемки. Просто взяла телефон», – рассказала Нюша.

По словам певицы, дочь хочет снимать не просто веселые, но и обучающие ролики.

«Хочет учить детишек тому, что хорошо, а что плохо. Она уже знает это и уверена в некоторых вещах. У Симбочки в этих видео большой акцент на то, что нужно все делать со взрослыми, чтобы не теряться и правильно выполнять всякие вещи. Потому что взрослый приглядывает и помогает, и в его присутствии можно действительно все», – отметила артистка в эфире Детского радио.

Нюша добавила, что любит разговаривать с детьми перед сном. Если младшему сыну Саффрону она читает сказки, то с Симбой ведет различные беседы, они вспоминают интересные события, чтобы засыпать с чувством благодарности.