Певица Наталья Штурм предложила поклонникам разговоры на любые темы за деньги

Певица Наталья Штурм рассказала о странных просьбах мужчин, поступающих ей в личные сообщения. Артистка призналась, что готова общаться с воздыхателями на любые темы, но только за деньги.

В беседе с Пятым каналом Штурм посетовала, что поклонники часто предлагают ей путешествие в любую точку мира, а затем оказывается, что могут позволить себе только бюджетный отдых в Турции или Египте.

«Ребята, я туда не езжу, нет, мне не интересно», — с усмешкой подчеркнула певица.

Кроме того, 57-летнюю Штурм мужчины просят прислать фотографии интимного характера. При этом поклонники обнаженных снимков часто оказываются гораздо моложе артистки. По словам певицы, один молодой парень даже сделал ей предложение, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

«Я ему говорю: „Что я маме твоей скажу?“. Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», — отметила Наталья.

Она также выразила уверенность, что если потратит на каждого своего фаната хотя бы полчаса времени, то на это уйдет не меньше года. Поэтому свою популярность у мужчин Штурм решила монетизировать.

«Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу. Когда я вижу, что это порожняк — у меня сразу падает настроение», — заключила звезда.

Ранее мы писали, что Наталья Штурм возмутилась поведением Виктории Бони и заявила, что та скопировала все ее задумки. Более того, она украла и бывшего артистки, который якобы оплатил ту пластическую операцию, которую сейчас все активно обсуждают.