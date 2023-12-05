Певица Наталья Подольская поддержала Игоря Николаева после регистрации бренда. Об этом сообщает Пятый канал.

Игорь Николаев решил заняться предпринимательской деятельностью. Для этого певец зарегистрировал личный бренд «Выпьем за любовь». Во время премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» Наталья Подольская высказалась о новом занятии коллеги.

По мнению Подольской, регистрация бренда — «классный ход» со стороны Игоря. Артистка считает, что Николаев сделал все правильно.

«Он теперь может выпустить и футболки, и кепки! Что еще? Много всего», — высказалась Наталья.

Кроме того, Подольская заявила, что ей бы тоже хотелось иметь бизнес. По словам певицы, она давно мечтает о собственной марке одежды.

«Иногда закрываю глаза, и рождается образ в голове. Мне очень нравится красивая одежда», — резюмировала знаменитость.