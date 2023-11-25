Певица Наталья Гулькина назвала себя «бабкой-кышкой» из-за 11 котов дома

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что не может пройти мимо попавших в беду животных. Артистка призналась, что подобрала 11 котов, которые сейчас стали частью ее большой семьи.

«У меня 11 котов, и часть из них инвалиды. Те, которых люди покалечили, если их можно назвать людьми. Один без ноги, у одного сломан хвост в четырех местах, один глухой, ничего не слышит. Ну что я вам буду говорить, я как бабка-кышка такая», - сказала Наталья в беседе с Пятым каналом.

Как подчеркнула исполнительница, со стороны кажется, что приютить котика — небольшое дело, но на самом деле далеко не каждый в состоянии взять на себя такую ответственность.

Наталья также призналась, что ей приходится экономить на себе, чтобы лишний раз побаловать своих питомцев.

«Женщина без платья прожить может, а котики голодными быть не должны», - заключила Гулькина.

Ранее мы писали, что певец Дима Билан поделился трагичной новостью — не стало его любимого кота по кличке Соломон. Артист тратил на питомца огромные деньги, так как тот был болен Вич-инфекцией и на поддержание его жизни требовались средства.