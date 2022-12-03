15:40, 03 декабря 2022
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Певица Монеточка опять чуть не лишилась копеечки
Певица с псевдонимом Монеточка (Лиза Гырдымова) снова участвует в скандале. Журнал «Лиза» захотел подать в суд. Дело в том, что певица использовала их логотип в своих соцсетях.
Получив претензию, певица приняла решение сохранить свои деньги и больше не использовать логотип.
Ранее на Монеточку поступал иск от певца Стаса Костюшкина. Он рассказал, что ее песня «Мама, я не зигую» похожа на его «Женщина, я не танцую».
Источник фото:freepik
Источник:7 дней
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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