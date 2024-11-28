Певица MONA рассказала о дуэте с Лолитой и желании перепеть хит группы «Тату»

Певица MONA стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и представила дебютный альбом «Дневник памяти». Девушка призналась, что в пластинку вошли треки о пережитых событиях и людях, которые были в прошлом. Сейчас у нее в жизни наступил новый этап.

Знаменитость отметила, что ее альбом связан с одноименным фильмом.

«Дань кинокартине и всем историям любви, которые когда-либо нас затрагивали. Считаю этот фильм примером настоящей сверхъестественной любви. Возможно, несколько нервозный, но он того стоит. Один из любимых фильмов», – поделилась MONA.

Во время шоу она исполнила свои популярные песни «Верю в любовь» и «Дороже золота», а также новые композиции «Босая», «Бабочка», «Иордан», «Утопия», «Заплаканная» и «В твоих глазах».

Девушка рассказала, что у нее есть коллаборации с известными артистами. В дебютный альбом вошли фиты с MACAN, Гио Пика и Navai.

«Опять мужчины, я собираю самых прекрасных мужчин-музыкантов. Вообще-то есть сюрприз, у меня будет фит с женщиной. У меня не было еще ни одного фита с девочкой. Первый с Лолитой. Она невероятная. Мы обе Скорпионы, мы сделали очень красивую песню, я думаю, вам понравится», – поделилась артистка в эфире «Авторадио».

А не так давно MONA приняла участие в трибьюте и исполнила песню Валерии «Часики». Девушка отметила, что с радостью спела бы еще несколько хитов.

«Одна из любимейших групп моего детства — «Тату». Я бы очень хотела попробовать себя в роли исполнительницы «Нас не догонят!». Безумно нравятся «Ночные снайперы» и легендарная группа «Город 312». Вообще очень много артистов. И Баста. Мы уже с Василием Михайловичем разговаривали, я закидывала ему, можно ли мне «Любовь без памяти», – добавила звезда.