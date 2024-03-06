Певица Mia Boyka призналась, что в детстве сдавала бутылки ради денег

Певица Mia Boyka побывала на «Авторадио» в мультиформатной студии ГПМ Радио, открытой на Всемирном фестивале молодежи. В гостях у шоу «Мурзилки Live» она призналась, что в детстве сдавала бутылки ради денег.

Девушка выступила в качестве спикера в деловой программе на тему экологии. Она заявила, что ее волнует состояние природы, а особенно то, что происходит с океаном. Мия рассказала и о своей жизни. Она напомнила, что переехала в Москву из деревни.

«Воздух в Москве, конечно, другой, не такой, как у меня дома или в Карелии, на Алтае, куда мы приезжаем отдыхать. От нас зависит очень многое, я считаю, поэтому я приняла участие в этой лекции», – поделилась артистка.

Певица рассказала, что серьезно относится к сортировке мусора. В этом ее поддерживает семья. В детстве она сдавала стеклянные и пластиковые бутылки, но тогда делала это ради денег.

«Мы в детстве это сдавали, потому что жили бедно. А когда выросла, я поняла, для чего это нужно было», – подчеркнула звезда.

Mia Boyka пояснила, что в осознанном возрасте продолжила сортировать все, но уже не из-за денег, а чтобы уменьшить количество мусора в лесах и в воде.

Кроме того, в студии «Авторадио» девушка исполнила свою песню «Гагарин». Она призналась, что может петь не только на русском, но на других языках – китайском, английском и испанском. По ее словам, она встречала делегации и пела им.