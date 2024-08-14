Певица Мари Краймбрери рассказала, что потеряла голос при встрече с Хабенским

Певица Мари Краймбрери рассказала о творчестве и съемках клипа с Константином Хабенским. На «Авторадио» прошел трехчасовой праздничный музыкальный марафон с участием артистов независимого продюсерского центра Velvet Music. В вечернем шоу «Мурзилки Live» известный российский рекорд-лейбл отметил свое 20-летие.

Глава Velvet Music Алена Михайлова поделилась подробностями создания видео на песню «Самолет». Команда перебирала различные варианты, но все они не дотягивали по масштабу песни. Тогда Мари предложила пригласить Константина Хабенского. Оказалось, что певица была влюблена в актера, в его невероятный талант, и мечтала, чтобы он даже «просто посидел» в кадре.

«Я сказала – слушай, ты пока немножко не доросла. Когда-то будет такой период, когда я смогу к нему обратиться. Мне кажется, ты еще для него маленькая. Но эта маленькая утром, в обед и вечером присылала мне фотографии Хабенского», – рассказала Алена.

Продюсер Velvet Music решила попробовать поговорить с Хабенским через его коллегу, участника лейбла Гошу Куценко.

«Самое главное, что Гоша почти оскорбился, потому что во всех клипах должен сниматься Гоша. И тут выбрали не Гошу. Он расстроился, но все-таки тут же набрал Хабенского. Он влюблен в Марину, в ее творчество. Поэтому смог, несмотря на ревность, передать эту информацию. Когда Хабенский услышал песню, то сказал, что мы что-нибудь придумаем», – поделилась Михайлова.

Далее состоялась встреча, на которой Константин подробно расспрашивал о жизни артистки и ее песне. Было решено сделать историю отца и дочери. При этом Мари сказала, что не будет сниматься вместе, она сильно волновалась. Но он настоял.

«В день, когда мы снимались, мне нужно было как будто бы интервью у него брать. Надо сказать, это вообще не моя сильная сторона. У меня пропал голос. Я до такой степени перенервничала, что мы вызывали фониатра, чтобы мне голос восстановили. Я так стрессовала, это не передать просто словами. До сих пор, когда его вижу, у меня стресс», – призналась Краймбрери в эфире «Авторадио».

В музыкальном марафоне приняли участие и другие артисты, среди них: Звонкий, Никита Киоссе и певица DAASHA.